28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 kişi ağır yaralandı

Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 kişi ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü trafik tabelasına çarparak kaza yaptı. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi kazanın şiddetiyle yere savrulurken motosiklet ise 30 metre sürüklendi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 06:24
Takip Et

Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 kişi ağır yaralandı

Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 kişi ağır yaralandı
+
Aa
-

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Yeni Cuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan B.G. (25), motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. (20) yere savrulurken motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
1
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
3
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
4
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber
5
﻿Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber
﻿Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'den kötü haber
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
7
﻿Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
﻿Tarikatla ilişkili bakan görevden alındı
﻿Manchester United Nottingham'a fark attı
﻿Manchester United Nottingham'a fark attı
﻿Manchester United Nottingham'a fark attı
﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak
﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak
﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak
﻿Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
﻿Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
﻿Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
﻿Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
﻿Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
﻿Kocaeli’de beton mikseri köprüden uçtu: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.