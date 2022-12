Savunma Sanayii Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada:

A. Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

B. Sınav Başvur» Şartları

(I) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlan taşımaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,

e) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,

d) 27.01.2021 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,

e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

t) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması gerekmektedir.

C. İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını; 16 - 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 27 Ocak 2023, Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Özgeçmiş

b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf

e) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge

(2) Eksik belge, bilgi ve koşullan uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Ç, Giriş Sınavına Çağrı

(1) Öğrenim dallarına göre ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerin her biri için başvuruda bulunan adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katma kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) giriş sınavına çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

D. Giriş Sınavı

(i) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilmektedir.

(3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.

E. Değerlendirme ve Atama

(1) Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanmaktadır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınmaktadır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Giriş sınavı sonuçlan, Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilmektedir.

(5) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların veya çeşitli sebepler ile görevinden ayrılanların (ölüm, istifa veya nakil vb.) yerine başarı listesine göre yedek listeden aday çağrılabilir.

(6) Sınav sonucunda ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerde yeterli sayıda başarılı aday bulunmaması halinde, Başkanlık bu bölümler arasında ihtiyaca göre düzenleme yapabilir ya da ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapabilir.

( 7) Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların haklan ilan tarihini takip eden altı ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmemektedir.

(8) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(9) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat verilmeyenler için Başkanlık değerlendirme hakkını saklı tutmaktadır.

F. Bilgi Alma

(1) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığımın (312) 411 91 36,(312)411 93 02, (312)411 96 85 ve (312)411 96 08 numaralı telefonlarından edinilebilir.

