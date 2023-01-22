﻿Savunma yapmayı bırak ve hesap sor Davutoğlu

Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesini kuran Ahmet Davutoğlu'nu şöyle eleştirdi:

- "Bizden üniversite istediler ve ben başbakanım. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Ekranları başında bizi izleyen milletimize sesleniyorum; biz bu tahsisi yaptık, kendisi ne zaman ki başbakanlık koltuğuna oturdu, ne yaptı biliyor musunuz?

O tahsis yapılan yeri bila bedel vakfına mülk edindi.

Türkiye'de bunun başka bir örneği yok.

Bunu sen kalk milletimize bir anlat bakalım.

Bir tane örneği yok…"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yanıt verdi:

- "Bugüne kadar sustun da şimdi niye konuştun Sayın Erdoğan? Derhal işlem başlatmalıydın, kamu malına uzanan el benim elim olsa bile kesmeliydin.

Bütün yaşayan başbakanların, cumhurbaşkanlarının, ilgili bakanların mal varlıklarının araştırılması için komisyon kurulsun."

Erdoğan seni, "Üniversite vakfına mülk edindi" diye eleştiriyor.

Davutoğlu haklı olarak, "Sen cumhurbaşkanıydın o gün neden işlem yapmadın" dedi ama şu futbol kuralını uygulayamadı:

- En iyi savunma hücumdur…

Bu kuralı en iyi uygulayan siyasetçi eski topçu Erdoğan'dır.

Davutoğlu ise savunma yapmak yerine neler söylemeli neler sormalıydı?

Birincisi;

Erdoğan ailesinin ENSAR ve TÜRGEV vakıflarının Amerika'daki ortak kuruluşu "Türken Foundation" dosyasını sormalıydı:

30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation'ın toplam varlığı 67 milyon dolara yani 1 milyar Türk lirasına nasıl ulaştı?

Eski boksör Muhammed Ali'nin Amerika'daki çiftliğini 2,5 milyon dolara neden, nasıl, niçin satın aldın Erdoğan?

Bu değirmenin suyu nereden, nasıl, neden geldi?

İkincisi;

Oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetici olduğu, TÜGVA, YETEV ve Okçular Vakıflarına,

Kızın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yöneticisi olduğu KADEM Vakfına,

Damadın Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu NUN Vakfına,

AKP'lilerin ve yandaşlarının vakıflarına da şirketlerine de neden vergi muafiyetleri sağladın?

Üçüncüsü;

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun;

14 Ağustos 2019'da yayınlanan, "Şok yaratan Erdoğan sorusu" başlıklı yazısındaki şu iddiayı açıklar mısın?

- "Erdoğan ve ailesinin 107 milyar dolar olan mal varlığının açıklanması durumunda Türkiye'de neler olur?"

24 Aralık 2021'de, "Haydi; iddiaları tek tek yanıtlayın" başlıklı yazısındaki şu iddiaları neden yanıtlamadın?

- "AKP iktidarının eski başbakan yardımcısı CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'e de Erdoğan ve ailesinin mal varlığı konusundaki görüşlerini sordum.

- Şener şunları söyledi:

- 'Dünyadaki çeşitli medya kuruluşlarında Erdoğan ve ailesinin mal varlığı için 107 milyar dolar da 300 milyar dolar iddiaları yer almaktadır.'

Dördüncüsü;

- Alyansını gösterip, "Bundan başka servetim yok" diye girdiğin siyasette senin kadar zengin dünyada başka lider var mı Erdoğan?

Beşincisi;

- 128 Milyar doları damadın Berat Albayrak kimlerle nasıl buharlaştırdı Erdoğan?

Altıncısı;

- 4+1 Bakanını, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk iddialarının içerisinde yer alan Egemen Bağışı, Zafer Çağlayan'ı, Muammer Güler'i ve Erdoğan Bayraktar ile aile şirketinden Ticaret bakanlığına hem de fahiş fiyatla dezenfektan satan Ruhsar Pekcan'ı neden Yüce Divana göndermedin Erdoğan?

- 4 Bakanı ben başbakan ve AKP genel başkanı olarak Yüce Divan'a göndermek üzere iken sen devreye girip AKP milletvekillerini mecliste neden engelledin Erdoğan?

Yedincisi;

Oğlun Burak Erdoğan gemiciklerinin kaynağını nasıl temin etti Erdoğan?

Ahmet Davutoğlu;

Seçim dönemi, hesap sorma dönemidir.

Bırak savunma yapmayı, aç kırmızı dosyaları ve salla Erdoğan'ı…