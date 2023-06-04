Sayaç okuma işini yandaş medya patronuna vermişler. Bu bir AKP'liden AKP'liye kıyak haberidir

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki su sayaçlarını yandaşa okuttuğu ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs 2022 tarihinde su sayaçlarının okunması için bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs 2022 tarihinde su sayaçlarının okunması için bir ihale düzenledi.

Beş şirketin katılıp teklif verdiği ihalede sadece Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin teklifi geçerli sayıldı. Diğer dört şirketin ise verdiği teklifin geçersiz sayıldığı açıklandı.

Tablo böyle olunca ihale, 46 milyon 94 bin TL’ye “tek geçerli teklifi veren” Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’ne bırakıldı. Su sayaçlarını 2024’ün ekim ayına kadar bu şirketin okuyacağı belirtildi. Sistemli Dağıtım Hizmetleri Şirketi’nin internet sitesinde “Sistemli Dağıtım, İstanbul’da İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ; Ankara ve Trabzon’da TEDAŞ olmak üzere yurt genelinde vermiş olduğu hizmetlerle alanında öncü firma olmuştur” ifadelerine yer verilerek, şirketin birçok kamu kurumundan iş aldığı belirtiliyor.

Ancak tartışmalı şekilde sayaç okuma ihalesi alan Sistemli Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding’e ait. Tam 21 ayrı alanda iş yapan holding, inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda işin ihalesini alıyor. Holdinge bağlı şirketlerin son yıllarda kamudan aldığı yüzlerce ihalenin toplam bedeli milyarlarca lirayı bulurken Albayrak Holding, özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikaları ile kâğıt fabrikası gibi birçok fabrikayı da satın aldı.

ŞİRKETLERİ BASILDI GÖZALTINA ALINDILAR

Albayrak Holding’in yönetiminde ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile kardeşleri Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında evlenen yakın arkadaşı Nuri Albayrak’ın kızı Elif Albayrak’ın nikah şahitliğini de yapmıştı.

Sık sık aldığı ihalelerle ve yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelen Albayrak Holding’in yöneticileri 2011 yılında "Temiz Şehir Operasyonu" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Albayrak Holding yöneticisi Mustafa Albayrak ile 20 yöneticisi gözaltına alındı. Albayraklar Grubu’nun şirketlerini de basan polis ekipleri, birçok belgeye de el koymuştu.

Sıradan bir taşıma şirketi olan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra, dönemin Fazilet Partili belediyelerin kadrolu müteahhiti oldu ve Albayraklar’a yönelik usulsüzlük iddiaları hiç bitmedi. Albayrak Kardeşler’in adı ilk kez, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik geçiş sistemi Akbil’deki usulsüzlük soruşturmaları sırasında ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Organize Suçlar Şubesi, Albayrak’ın ortaklarından Ahmet Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 58 kişiyi gözaltına aldı, şirketin bütün evraklarına el koydu.