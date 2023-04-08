﻿''Sayesinde'' değil, Erdoğan yüzünden!

Türkçe'de "sayesinde" kelimesi, olumlu bir durumu ifade etmek için kullanılır. Olumsuzluk belirtilmek için de "yüzünden" denilir...

"Beşiktaş, Fenerbahçe maçını, Redmond'un akıllı oyunu sayesinde kazandı" denilebilir...

Veya "Hayat pahalılığı ve enflasyon, Erdoğan'ın faiz politikası yüzünden arttı" diye bir tespit yapılabilir.

Hayat pahalılığı ile ilgili çıkartmalar hazırlayan Mahir Akkoyun, bu yüzden gözaltına alınmıştır, bu sayede değil...

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"Erdoğan sayesinde" çıkartması, Türkçe açısından yanlıştır ama ifade edilmek istenen "Hayat pahalılığının sebebi Erdoğan'ın uyguladığı ekonomi politikalarıdır" tespiti doğrudur.

Bu sebeple, marketlerdeki ürünlerin üzerine yapıştırılan "Pahalı mı geldi?" veya "Erdoğan sayesinde" etiketlerinin grafik tasarımı yapan gencin gözaltına alınması sonrası "Erdoğan sayesinde", Twitter'de en çok paylaşılan başlık oldu...

Peki bu nasıl oldu?

Mahir Akkoyun'un gözaltına alınması sayesinde... Burada "yüzünden" demiyorum. Çünkü bir başlığın liste başı olması, o başlığı kullananlar açısından olumlu bir durumdur.

Nitekim Türk basınının en çok okunan ve yazısı paylaşılan köşe yazarı taramalarında genelde birinci çıkan ama ne gariptir ki şimdilik gazetesiz kalan Yılmaz Özdil bu durumu şöyle izah etti:

"Pahalılık Erdoğan sayesinde" stickerları hazırlayan İzmirli görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun "Erdoğan sayesinde" gözaltına alındı… Mahir o stickerları AKP'lilerin alnına bile yapıştırsa "Erdoğan sayesinde" olduğunu bu kadar iyi anlatamazdı..."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketi tasarlayan ve sonrasında gözaltına alınan Mahir Akkoyun'a sahip çıktı. Akşener, "Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak" dedi.

Halk TV'nin haberine göre Akkoyun'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve Seçim Kanunu'nda yer alan "Reklam ve ilan yasağı" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca Akkoyun'un bazı sosyal medya paylaşımları da soruşturma dosyasına konuldu.

Oysa 18 Mart ve 13 Mayıs tarihleri arası, YSK tarafından serbest propaganda süresi olarak açıklandı.

Buna göre partiler yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde kamuoyu araştırmaları, anket, tahmin, mini referandum gibi araştırma sonuçlarının paylaşımı yasak olacak.

Dolayısıyla Akkoyun hakkında "seçim kanununa muhalefetten" işlem başlatılmışsa bunun bir mantığı yoktur.

Zira televizyonların partilere eşit propaganda süresi ayırması ile ilgili kurallar, adı üzerinde partilerle ilgilidir. Herhangi bir vatandaş, görüşlerini dilediği ortamda ve dilediği yöntemlerle ortaya koyabilir. Vatandaşı sınırlayan hiçbir yasa yoktur. Tabii hakaret zaten suçtur.

Hayat pahalılığının Erdoğan yüzünden arttığını söylemek ise Cumhurbaşkanı'na hakaret değildir. Doğru veya yanlış bir görüştür... Görüşün doğruluğuna veya yanlışlığına devlet karar veremez. Yine vatandaş karar verir...

Mahir Akkoyun'un avukatı Berfin Kaya yaptığı açıklamada, "Mahir'in paylaşımlarında herhangi bir suç yok, Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşmamış durumda ama yine de Mahir şu an gözaltında, birçok kurumdan da insan destek olmaya geldi Mahir'in yanındayız." dedi...

Nitekim Mahir Akkoyun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yazı bitti ama Türkiye'nin Erdoğan yüzünden ne durumda olduğunu başlıklarıyla sıralamaya kalksak, bu sütun yetmez... Tabii Erdoğan sayesinde yapılmış birkaç önemli icraat da var ama oran olarak yüzde bir bile değil...

O halde bir çıkartma, seçimlerin sonucunu mu değiştirecek ki tasarlayan kişiyi gözaltına alıyorlar. Muhalif siyasiler her gün "Erdoğan yüzünden" diyor... Hepsini gözaltına alın o zaman...