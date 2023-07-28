Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?

Seçimin göz göre göre kaybedilmesi sonrası insan içine çıkmaya yüzü olmaması gereken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve avanelerinin bir gram utanması dahi yok anlaşılan!

Bugün Kılıçdaroğlu ve kendinden mağrur ekibi Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için heba edilmek istenen ağaçlara sahip çıkan eylemcilere güya destek verdi!

Güya diyorum çünkü anlaşılan amaç destek olmak değilmiş!

Sanırım genel başkanlık yarışında halkın yanında görünmek istiyorlar sadece!

CHP’de başlayan değişim tartışmalarını böyle savuşturmaya çalışıyorlar anlaşılan!

Çünkü kendilerini eleştiren vatandaşlara bile tahammülleri kalmamış artık!

CHP’li Mahmut Tanal’ın, vatandaşa, "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün” çıkışının başka izahı olabilir mi Allah aşkına?

Yahu arkadaş, siz göz göre göre Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu diye tutturmadınız mı?

Sizi uyaranları, AKP’li olmakla suçlamadınız mı?

Şimdi kalkıp size oy veren vatandaşları bile AKP’li olmakla suçlayacak kadar gözünüz dönmüş!

CHP’de sizin gözünüzün bu kadar dönmesine neden olacak nasıl bir kaynak varmış arkadaş!

Göz göre göre, milyonlarca gencin geleceğini yaktınız!

Göz göre göre, milyonlarca insanı açlığa mahkum ettiniz!

Göz göre göre, ülkede çıkan ekonomik yangının üstüne elinizde benzinle koştunuz!

Tüm hataları göz göre göre yaptınız!

Şimdi vatandaş mı suçlu oldu!

Dünyanın hangi ülkesinde vatandaş değil de onun oyuna talip olanlar, seçim kazanamamanın bedelini ödüyor?

Hangi ülkede bu fatura vatandaşa kesilmeye çalışılıyor?

Sadece Türkiye’de!

Peki sormak isteriz buradan size.

Kendisini eleştiren çiftçiye “Ananı da al git” dediği için eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı sizin?

Eleştiriye tahammül gösteremeyecekseniz bu işi yapmasın arkadaş.

Bırakın gidin çiftçilik yapın, domates, patates satın!