Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları ne zaman?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları başladı. Peki, Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman?

Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları ne zaman?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından başladı. Peki, Sayıştay eleme sınavı ne zaman? 2023 Sayıştay eleme sınavı başvuruları ne zaman?

SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme), 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak.

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının cevaplama süresi 140 dakika olacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, sınava, yazılı sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri yazılı sınava hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi ile girecekler. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Geç başvuru günü ise 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Sayıştay Eleme Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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