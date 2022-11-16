16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'li belediyede büyük skandal terör örgütü üyesi memur yapılmış

AKP'li belediyede büyük skandal terör örgütü üyesi memur yapılmış

Bitlis'in AKP’li Tatvan ilçe Belediyesi, büyük skandala imza attı. Belediyede zabıta memuru olarak çalışırken terör örgütü üyeliği nedeniyle memuriyeti sona eren kişinin yeniden zabıta memuru olarak atandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:56
Takip Et

Sayıştay ortaya çıkardı. AKP'li belediyede büyük skandal terör örgütü üyesi memur yapılmış

AKP'li belediyede büyük skandal terör örgütü üyesi memur yapılmış
+
Aa
-

Sayıştay tarafından AKP'li Tatvan Belediyesi hakkında hazırlanan 2021 yılına ait raporda, dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı.

Belediyede zabıta memuru olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alması sonucu memuriyeti sona eren kişinin, cezası sonrası mevzuata aykırı olarak tekrar zabıta memuru olarak memuriyete atandığı tespit edildi.

Sayıştay raporunda şu ifadelere yer aldı:

“Gerek Kanun'un 51'inci madde hükmü ve gerekse de Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olan teşkilat personelinin görev ve yetkileri, mesleğin nitelikleri ve unvanların düzenleniş biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, zabıta personeli arasında ciddi ve katı bir hiyerarşinin bulunduğu, dolayısıyla özellikli bir kamu görevi olduğu anlaşılmaktadır.

Zabıtalar tarafından yerine getirilen kamu hizmeti, ‘kolluk hizmeti’ olarak adlandırılmaktadır. Kolluk hizmeti, genel olarak emniyet ve asayiş ile ilgili yasaları uygulamaktan sorumlu devlet kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir ve bu kapsamda ‘belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla ilgili mevzuatta belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak’, belediye zabıtasının görevleri arasında sayılmaktadır.

Bu nedenle, ‘Yasa dışı … terör örgütünün sair efradı olmak’ suçu nedeniyle yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, ancak mahkeme tarafından yasaklanmış hakları iade edilen kişinin, söz konusu görevin özelliği de dikkate alındığında atanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
﻿Türkiye’de kaç bebek dünyaya erken geldi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.