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Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

Son dakika haberi... MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:25
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Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı

Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
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Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandı.

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Sedat
28.11.2022 12:51
Tipe bak,tipi bozuk terörist.  
 
alıkınık
28.11.2022 12:29
ne olacak şimdi besleyeçek miyiz apo gibi besleyin bunları  
 
VATANDAŞ
28.11.2022 11:58
sevimsiz yüzünde nur yok.  
 
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