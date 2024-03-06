Son 5 yılda 2 milyar 200 milyon TL kamu zararı. Sayıştay ortaya çıkardı

Sayıştay denetçileri, kamuda yapılan usulsüzlüklerin mali boyutunu gözler önüne serdi. son 5 yıla ait sayıştay raporları kamudaki usulsüzlüklerin devlete olan zararını ortaya çıkardı.

SON 5 YILDAKİ KAMU ZARARI 2 MİLYAR 200 MİLYON TL

Sayıştay denetçilerinin son 5 yılda incelediği kamu kurumlarında tespit edilen usulsüzlüklerin kamuya maliyetini 2 milyar 200 milyon TL olarak açıkladı. Zararın dolar ve euro olarak cinsinden de 3 milyon 5 bin dolar ve 23 milyon 538 bin euroluk kamu zararı gerçekleşti.

Sayıştay'ın 2018-2023 dönemini kapsayan raporunda, kamu idarelerinin mevzuata aykırı işlemleri sebebiyle açığa çıkan kamu zararında çarpıcı bir artış yaşandı. Milli Gazete’de yer alan habere göre 2018 yılında 127 milyon 539 bin TL olan zarar, 2023 yılında 652 milyon 341 bin TL'ye yükseldi.

YILLARA GÖRE KAMU ZARARLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

2018: 127 milyon 539 bin 851 TL

2019: 183 milyon 888 bin 466 TL-524 bin 249 dolar

2020: 177 milyon 212 bin 631 TL-303 bin 505 dolar

2021: 410 milyon 706 bin 87 TL-2 milyon 177 bin dolar-16 milyon 918 bin euro

2022: 648 milyon 983 bin 124 TL

2023: 652 milyon 341 bin 577 TL-6 milyon 619 bin 936 euro