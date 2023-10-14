SAYSİAD genel başkanı ve yönetimi değişti

Samsunlu Sanayici İş Adamları Derneği (SAYSİAD) yeniden yapılandırıldı.

Av. Ayşe Üstünel Dağdelen SAYSİAD Genel Başkanlığı görevini iş adamı Cemal Abdülsemet Durmuş'a devretti.

Derneğin Yüksek İstişare Kurulunda Orhan Gencebay, İsmail Türk, Derneğin genel başkan yardımcısı Oğuzhan Türk, İlyas Topsakal isimleri de yer aldı.

Dernekten şu açıklama yapıldı:

Saysiad genel merkezi İstanbul'da olan Samsunlu yönetici, sanayici ve iş adamları derneğidir…

Hayır, hasenat, ve öğrenci bursları gibi diğer dayanışma derneklerinde sıkça rastladığımız faaliyetlerin dışında başlıca amaçları arasında Samsunlu üst düzey yönetici, sanayici, iş insanları, sanatçılar ile yazar-çizer guruplarımızın özetle gurbette eğitimli ve nitelikli Samsunluları derneğe üye yapmak, yaptığı faaliyet ve organizasyonlar ile nitelikli hemşeri guruplarının birbirleri ile tanışmasını, kapalı ekonomi modeli ile birbirleri ile dayanışma anlayışını gelişmesini temin etmektir; ve yine bu sayede samsun hemşehri iş dünyasının büyümesine katkı sağlamak faaliyet alanları kapsamındadır…

Gurbette büyüyen Samsun iş dünyasının tekrar Samsun’a yatırım olarak dönmesi ve Samsun ekonomisine dışarıdan aşı tesiri yaparak katma-değer üretmesi amaç ve hedefleri arasındadır…

Ayrıca büroksi ve yargıdaki hemşerileri ile sağlıklı ilişkiler kurmak ve bu sayede saysiad’a üye olan hemşerilerinin ihtiyaç duyduğu hukuksal ve bürokratik ihtiyaçlarına katkı sağlamakta faaliyet alanları içerisindedir…

Üyelerini zaman zaman toplayarak gerek kendi iş kolları ile ilgili gerekse finansal konularda panel ve seminerler düzenleyerek kendilerini bilgilendirmek de faaliyet konuları kapsamasındadır…

Lobi faaliyeti olmayan kentlerin marka değerinin gelişemediği bilinci ile gerek kamuoyunda gerekse siyasi ve bürokratik çevrelerde Samsun’un lobi faaliyetini yürümekte asli görevleri arasındadır…