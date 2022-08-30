Valerien Ismael böyle giderse duvara toslar mı? Kenan Karaman oyuna girdiğinde taraftar ne yaptı? Ünlü futbol yazarı Orhan Yıldırım yazdı

Daha 12. dakikada Weghorst’un akıl dolu pasında, Muleka ağları buldu: 1-0. Erken gol, Sivasspor’un zaten sallantıda olan dengesini bozdu. Baskı kuran Beşiktaş, savunmasını öne çıkarıp, rakibe atak şansı tanımadı. Weghorst, Rosier’in ortasında kafa ile topu ağlara bıraktığında, dakikalar 29’u gösteriyordu: 2-0. Gole doymayan Beşiktaş, 42’de skoru 3-0 yaptı. Masuaku’nun köşe atışından gelen topa omuz koyan Muleka; devrenin sonucunu belirlemiş oldu. İlk yarıda Weghorst ve Muleka’nın kusursuz oyunu, taraftarları mest etti. Müthiş ikili futbol resitali verdi.

ISMAEL'İN HAMLESİNE TEPKİ

Teknik patron Ismael’in; Muleka Kenan değişikliği farklı skora rağmen, büyük tepki aldı. Tribünler bu gereksiz hamleyi yuhalayıp, ıslıkladılar. Doğru 11 ile sahaya çakan Siyah-Beyazlılar, ikinci yarı kenar yönetimin yanlış hamleleri ile sıkıntı yaşadı. Sivasspor, yetersiz kadro derinliğine rağmen, elinden gelen mücadeleyi verdi. Rıza hocanın ekibi gücü ölçüsünde, oyuna ortak olmaya çalıştı. Sabi’a’nın, 86’da attığı jeneriklik golde, Ersin yine zamanlama hatası yaptı: 3-1.

DELE ALLI FARK YARATTI

Son transferin taraftar ile ilk buluşması göz kamaştırdı. Büyük ilgi ve sevgi gösterilen yıldız oyuncu, görev yaptığı süre içinde hiç sırıtmadı. Toplu ve topsuz oyunda yer alıp, atak başlattı. Aralara iyi paslar attı. Teknik ile yaratıcılığını birleştirdi. Fizik olarak biraz geri kalınca da kenara alındı. Alli; birkaç maç sonra, farkını iyice gösterecektir.