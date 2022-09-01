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  • Kenan Karaman Schalke'ye gitti. Beşiktaşlı taraftarlar sevince boğuldu

Kenan Karaman Schalke'ye gitti. Beşiktaşlı taraftarlar sevince boğuldu

Beşiktaşlı taraftarlar tarafından eleştirilerin odağında olan isim Kenan Karaman, Schalke'ye transfer oldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:40
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:12
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Beşiktaş'ın futbolcusu Kenan Karaman Schalke 04'e transfer oldu

Kenan Karaman Schalke'ye gitti. Beşiktaşlı taraftarlar sevince boğuldu
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Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Alman ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlılara bonservis bedeli ödemeyecek.

2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 35 maçta 2 gol kaydetti.

Kenan daha önce Almanya'da Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giymişti.

Beşiktaş'ta daha önce yerli statüsünde yer alan Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçı takımdan ayrılmıştı.

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M.TÜRK
1.09.2022 12:37
çok hayırlı oldu,iyi niyetli ityi bir çocuktu ama tutmadı ne onu yıpratmak lazım ne de beşiktaşa zarar vermek.hakkında hayırlısı olsun.  
 
Trader
1.09.2022 11:51
Alana hayırlı olsun.  
 
Cantekin Tonguç
1.09.2022 11:43
Şükürler olsun ..adağım vardı..Danaya gireceğim 4 ortak lazım))  
 
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