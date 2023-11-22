Scooter ile traktörün çarpıştığı kaza anbean kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Gülhan Sokak kesişiminde meydana geldi. Hürriyet Caddesi’nde seyrederken Gülhan Sokak'a dönüş yapmak isteyen belediyeye ait traktör ile Türkgücü istikametine seyreden Kürşat A.’nın kullandığı scooter çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen scooterın sürücüsü Kürşat A. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.