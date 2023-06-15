Şebnem Dönmez'in göğüs dekoltesi gündem oldu

Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez ELLE Style Awards 2023'te boy gösterdi. Beyaz göğüs detaylı elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü.

Şebnem Dönmez'in göğüs dekoltesi gündem oldu

Editör: Özlem KIRAL

Ekranlara veda eden Yasak Elma'da Handan karakterini canlandıran Şebnem Dönmez, dizideki iddialı tarzıyla da dikkat çekiyordu.

17212207-728xauto.jpg

Öyle ki bir süre sosyal medyada, diziye bu tarz yüzünden eleştiriler gelmişti.
Bir ödül töreninde katılan Şebnem Dönmez, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

640xauto.jpg

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel gibi isimlerin iddialı seçimler yaptığı gecede Dönmez de üstten göğüslerini kapatan dekolteli beyaz işlemeli elbisesiyle dikkat çekti.

sebnem-donmezin-gogus-dekoltesi-gundem-oldu-ac8ad609.jpg

Ancak yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun tarzı bazı hayranlarını tatmin etmedi. Şebnem Dönmez'i beğenmeyenler de oldu.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
İstanbul’da ‘İntihar etti’ diyerek olay yerinde ağlamıştı: 25 yıl hapis yedi Güncel
İstanbul’da ‘İntihar etti’ diyerek olay yerinde ağlamıştı: 25 yıl hapis yedi
Filenin Sultanları Polonya'ya boyun eğdi Spor
Filenin Sultanları Polonya'ya boyun eğdi
NATO Genel Sekreteri'nden Rusları kızdıracak açıklama Dünya
NATO Genel Sekreteri'nden Rusları kızdıracak açıklama
Somer şef hayranları merakla bekliyordu. Tarih belli oldu Magazin
Somer şef hayranları merakla bekliyordu. Tarih belli oldu
Trump 6,5 milyon dolardan fazla bağış topladı Dünya
Trump 6,5 milyon dolardan fazla bağış topladı
Omurga eğriliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Omurga eğriliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Balotelli gizlice Türkiye'ye döndü. İstanbul'da kiminle görüştü? Spor
Balotelli gizlice Türkiye'ye döndü. İstanbul'da kiminle görüştü?