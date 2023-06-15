Şebnem Dönmez'in göğüs dekoltesi gündem oldu

Editör: Özlem KIRAL

Ekranlara veda eden Yasak Elma'da Handan karakterini canlandıran Şebnem Dönmez, dizideki iddialı tarzıyla da dikkat çekiyordu.

Öyle ki bir süre sosyal medyada, diziye bu tarz yüzünden eleştiriler gelmişti.

Bir ödül töreninde katılan Şebnem Dönmez, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

GÖĞÜS DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel gibi isimlerin iddialı seçimler yaptığı gecede Dönmez de üstten göğüslerini kapatan dekolteli beyaz işlemeli elbisesiyle dikkat çekti.

Ancak yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun tarzı bazı hayranlarını tatmin etmedi. Şebnem Dönmez'i beğenmeyenler de oldu.