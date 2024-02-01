Sebzelerin zam şampiyonu belli oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürünü açıkladı.

Başkan Bayraktar, ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, narenciye üretiminde yaşanan sıkıntıları, girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri ve aynı marka ürünlerin marketlerdeki fiyat değişimlerini ele aldı.

Bayraktar, ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü söyleyerek, “Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina yüzde 385,2 ile limon yüzde 256,5 olarak devam ettiğini belirtti.

OCAK AYINDA MARKETTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN YEŞİL FASULYE OLDU

Yapılan araştırmada ocak ayında markette 42 ürünün 29’unda fiyat artışı yaşanırken, 13’ünde fiyat azalışı olduğunu belirten Bayraktar, “Ocak ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye oldu. Yeşil fasulyedeki artışı yüzde 29,8 ile salatalık, yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 22,9 ile pırasa takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 20,7 ile kuru üzüm oldu. Kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile fındık, yüzde 10 ile beyaz lahana, yüzde 9,1 ile maydanoz izledi” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRETİCİLER PİYASANIN CANLANMASINI, FİYATIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR”

Üretici fiyat değişimlerinin sebeplerini dile getiren Bayraktar, bu üretim sezonuna maliyetin altında fiyatla başlayan üreticiler, halen sabırla piyasanın canlanmasını, fiyatın yükselmesini beklediklerini diyerek, bu yılki rekoltenin fazlası ve ihracatın sınırlı açılması kuru soğan üreticisini mağdur ettiğini vurguladı.

“Çiftçilerimiz için mazot zorunlu bir üretim aracıdır”

Ocak ayında girdilerde aylık ve yıllık değişimde en fazla fiyat artışının mazotta görüldüğünü bildiren Bayraktar, artan fiyatların üretim maliyetlerini etkilememesi, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için mazot desteğinin artırılması ve desteklerin ödeme tarihinin öne çekilmesi gerektiğini söyledi.