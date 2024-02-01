Maaş yetmeyince kartlar patladı

Gelen veriler kapsamında, bireysel müşterilerin kredili mevduat hesabı ve kredi kartı harcamalarında oldukça hızlı bir büyüme olduğunu gösterdi.

Fintürk verilerinden yapılan hesaplamaya göre 2022’ye göre 2023’te illerde toplam kredili mevduat hesapları artışı yüzde 155,6 oldu.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremden en çok etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş kapsam dışı bırakıldığında kredili mevduat hesaplarında illerde 2022'ye göre toplam büyüme ise yüzde 156,6'ya yükseldi.

Bireysel kredi kartı ve kredili mevduat hesabı artışı ikiye katlanırken, bu iki harcama kaleminin toplam bireysel krediler içindeki payı ise yüzde 50’yi aştı.

Bu veriler, 2022 yılına göre toplamda 16.5 puan büyüme yaşandığına işaret etti.

Bazı illerde bireysel kredi borçlarında neredeyse yüzde 65’ini tek başına kredi kartı ve kredili mevduat hesabı harcamaları yer aldı.