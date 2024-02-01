Amazon Türkiye siparişlerinde yeni dönem

Türkiye'deki yeni program, satış ortaklarının ürünlerini çevre dostu ve ek Amazon ambalaj ihtiyacı duyulmadan müşterilere göndermeye hazır halde, açılması kolay ambalajlarda paketlemeye teşvik ediyor.

Ürünler için ek ambalajlama yapılmaması, gönderilerin daha hafif olmasını sağlıyor, bu da paket başına teslimat emisyonlarının azalma imkanı sunuyor.

Ürün ek ambalajlama yapılmadan orijinal paketiyle gönderime uygunsa, ödeme sırasında müşteriye ürünün "içinde ne olduğunu gösteren" bir paketle teslim edileceğini içeren bir mesaj gösteriliyor.