Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?
Pankek tüm dünyada kahvaltı öğünlerinde sevilerek tüketiliyor. Süt ile yapılan pankeki pişirirken damak tadına göre çeşitlendirebilir, hatta sebzeli pankek pişirebilirsiniz. Peki, sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?

Çay ve kahve saatlerine eşlik eden pankek kahvaltı sofralarının da vazgeçilmez lezzeti. Farklı bir lezzet sunmak isteyenler için sebzeli pankek tarifi popüler kahvaltı tarifleri arasında yer alıyor. Peki, sebzeli pankek nasıl yapılır? Sebzeli pankek tarifi için malzemeler neler?

İşte sebzeli pankek tarifi…

SEBZELİ PANKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 2 yumurta

- 1 su bardağı süt

- 2 bardak un

- 1 tane kabak

- 1 bağ maydanoz

- 1 yemek kaşığı yağ

- 1 paket kabartma tozu

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

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SEBZELİ PANKEK NASIL YAPILIR?

Yumurtayı bir kapta çırparak süt ekleyiniz.

Daha sonra bu karışıma rendelenen kabağı karıştırınız.

Son olarak un ve kabartma tozu da ekleyiniz.

Tavaya az yağ dökerek sebzeli pankek karışımını dökün.

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