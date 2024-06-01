Seçil Erzan davasında flaş karar: Fatih Terim bir sonraki duruşmada hazır bulunacak

İstanbul'da görülen yüksek getiri vaat eden özel fon dolandırıcılığı davasında, mahkeme heyeti, aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu yeni müştekilerin listesini kabul ederek, bir sonraki duruşmada hazır bulunmalarını talep etti. İddialara göre, banka müdürü Seçil Erzan, yatırımcılara yüksek karlar vadeden bir fon aracılığıyla dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

Davanın tanınan müştekileri arasında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi spor dünyasından isimler yer alıyor. Ayrıca, teknik direktör Fatih Terim de mağdurlar arasında bulunuyor.

SON DURUŞMADA DENİZBANK'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DİNLENDİ

İstanbul'da yüksek getiri vaat eden özel fonlarla ilgili dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'ın davası devam ediyor. İddialara göre, aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu birçok kişi, Erzan tarafından mağdur edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erzan ve Ali Yörük ile diğer dört sanık mahkemeye çıktı.

Duruşmada ayrıca, avukatlar da hazır bulundu. Banka yöneticilerinin şahitlik yaptığı duruşmada, yönetim kurulu üyesi Tanju Kaya, söz konusu fonların banka kayıtlarında bulunmadığını ancak incelemelerin sürdüğünü ve bankanın herhangi bir sorumluluğu varsa bunun üstesinden geleceklerini belirtti.