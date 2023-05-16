Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayı seçmene böyle sitem etti ‘Bizle yatıp kalkanlar bu ihanetin Allah hesabını sorar’

Seçim çalışmaları sırasında daha önce ziyaret ettiği bir iş yerine giderek buradaki insanlara sitem etti. Güneş, "Siz Elazığ'ın artık sahipsiz olmadığını söylemiyor muydunuz? Ben sizden bir şey istemedim, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçası sadece" şeklinde konuştu.

Siyaseti bırakmayacağını belirten Muhammet Hacı Güneş, “Halk, ‘bize cevap verecek, Ankara’da bizi güler yüzle karşılayacak vekil istiyoruz’ dedi. Halkımıza güvendik, aday olduk. Elazığ halkı bize nankörlük etti. Elazığ kaybetti, kendileri bilir. Canları sağ olsun. Bize oy verenleri ödüllendireceğim. İhanet edenler bizi meşgul etmesinler, özel işlerini görmesinler. Ben yine çok çalışacağım, milletvekillerinden fazla çalışacağım. Elazığ bizim kıymetimizi bilmedi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Fotoğrafsız pusula çıktı. Oylarımız avantaya gitti. Geçersiz oyların çoğu benimdir. Kenar mahallelerde doğru düzgün oy atılmadı. Adam ‘ben sana oy vermek istiyorum ama bilmiyorum, gidip mührü birine basıp çıkıyorum’ diyor. Böyle bir sistem var mı? Hakkımız heba oldu. Ankara renkli, güler yüzlü bir vekil kazanacaktı. Yine de Elazığ siyasetini bırakmayacağım. Yazıklar olsun diyorum. Bizimle fotoğraf çeken, bizle yatıp kalkanlar, araçlarının kornalarına basanlar, bu ihanetin Allah hesabını sorar” ifadelerini kullandı.



Güneş, cep telefonuyla kayda alınan bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.