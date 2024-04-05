Seçilemeyen muhtar adayı şiir yazıp isyan etti. Sanki rakiplerim uzay bilimci. Muhtar olamadı fenomen oldu

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde bulunan Aşağı Homurlu köyünün çobanı Aydın Battal, köyünde muhtarlık seçimlerine aday olarak katıldı. Seçimi kaybedince oy vermeyen akrabalarına yazdığı şiirle sitem eden Homurlu'nun şiirindeki bazı detaylar dinleyenleri gülümsetti.

Köyünde muhtar olabilmek için iki kişiyle yarıştığını söyleyen Aydın Battal, "Aşağı Homurlu köyünde üç aday ve 300 oy vardı. Bana sadece 29 oy çıktı ve ben seçimi kaybettim. Seçimlere başladığımda üzerimde üç yük vardı. Gariban olmam, çobanlık yapmam ve sosyal medyada şiir yazıp paylaşıyor olmamdı. Gönlüme söz geçiremedim ve bir maceranın içine girdim. Eşimi mahcup ettim" dedi.

Muhtar adayı Battal, yazdığı şiiriyle sitemini şu sözlerle dile getirdi;

"Kucağımda oturdu kakıç kaktı.

Akrabam istemedi ilk önce beni.

Yüzüme karşı sigara yaktı.

Dostlarım, arkadaşım istemedi ilk önce beni.

Ok yay bilmiyorum, saygıda kusur etmiyorum.

Bende ne var, ben kötü müyüm görmüyorum.

Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Çekil dediler bu yarışta kimin var.

Kime içirecek çayın suyun var.

Akılları kesse beni köyden de kovarlar.

Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni.

Çoban dediler bu muhtarlık yapamaz.

Devlet deyip daireye varamaz.

Enayi dediler, sağını solunu bulamaz.

Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Sanki rakiplerim uzay bilimci, benim gibi aynı köylü bilinci."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA DA ŞİİR YAZMIŞTI

Aydın Battal’ın videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer alırken, pandemi döneminde Battal'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için de koyunlarını otlatırken şiir yazdığı ve şiirinin adını "Fahrettin Ağabey" yaptığı görülmüştü.