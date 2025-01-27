Seçim anketlerinde şaşırtan sonuç: Alman halkı Merz'e göz kırpıyor

Almanya'da son dönemde göçmenlik politikaları büyük tartışmalara yol açtı. 2 yaşındaki bir çocuğun ve bir yayının, Afganistan'dan gelen bir sığınmacı tarafından öldürülmesinin ardından, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yasa dışı göçün durdurulması ve sınırların kapatılması gerektiğini belirtti. Merz, bu konuda AfD’nin desteğini de alarak Almanya'nın sınırlarını kapatma ve yasadışı girişleri engelleme yönünde güçlü bir mesaj verdi.

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SCHOLZ VE HABECK'TEN SERT TEPKİLER

Alman hükümeti, Merz’in önerilerine karşı sert tepki gösterdi. Başbakan Olaf Scholz, Merz’in planlarını yasa dışı olarak nitelendirerek, Almanya'nın demokratik yapısına zarar verdiğini ve halkı böldüğünü ifade etti. Scholz, Merz’in planlarının, Alman halkının değerlerine zarar verdiğini ve sağ popülist söylemlerle, sosyal dengeyi bozduğunu savundu. Çevre Bakanı Robert Habeck ise, Merz’in AfD’den oy almayı göze alarak, Almanya'nın “orta” değerlerinden sapmayı savunduğunu ve bunun Avrupa'da Almanya'nın imajını zedeleyeceğini belirtti.

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YAPILAN ANKET SONUÇLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Almanya'da yapılan son INSA anketi ise, halkın Merz’in önerilerine büyük destek verdiğini gösteriyor. Anketin sonuçlarına göre, Almanya genelinde %66’lık bir kesim Merz’in yasa dışı göçün durdurulmasına yönelik planına destek veriyor. Dahası, Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmenlerinin %56’sı da Merz’in sınırları kapatma ve yasa dışı göçü engelleme planını destekliyor. Bu, SPD’nin ideolojik sınırlarının ötesinde bir anlayışa sahip olduğuna işaret ediyor.

YEŞİLLER VE SOL PARTİ'NİN GÖRÜŞLERİ

Yeşiller Partisi, Merz’in önerilerini kısmi bir şekilde reddetse de, %30’luk bir kesim bu planı destekliyor. Ancak sol görüşlü partiler, özellikle de Almanya’nın en solcu partisi olan Die Linke, açık sınır politikalarını savunuyor ve Merz’in planlarını sert bir şekilde eleştiriyor. Bu durum, Almanya’daki siyasi kutuplaşmanın derinleşmesine yol açıyor.

MERZ'İN 5 MADDELİK PLANI

Friedrich Merz, yasa dışı göçün durdurulmasına yönelik kapsamlı bir 5 maddelik plan sundu. Plan, sadece Almanya’nın değil, tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamaya yönelik bir dizi önlem içeriyor. Merz, bu planı “Sınırları güvence altına alacak ve yasa dışı göçü sona erdirecek 5 adım” olarak açıkladı. Merz’in planı şu maddelerden oluşuyor:

Sürekli Sınır Kontrolleri: Almanya'nın tüm komşu ülkeleriyle sınırlarında sürekli denetimler yapılacak. Geçerli Belge Olmayan Kişiler İçin Giriş Yasakları: Geçerli seyahat belgesi olmayan herkesin Almanya'ya girişi yasaklanacak, özellikle koruma talebinde bulunan kişiler de dahil. Göçmenlerin Hızlı Geri Gönderilmesi: Sınır dışı edilmesi gereken kişiler, hızla tutuklanacak ve her gün geri gönderme işlemleri yapılacak. Federal Hükümetin Destek Sağlaması: Göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecinde, eyaletler federal hükümetten destek alacak, seyahat belgeleri sağlanacak ve federal çıkış merkezleri kurulacak. Suçlu Göçmenlerin Hapis Cezası: Suç işleyen veya tehlike oluşturan göçmenler, ülkelerine geri gönderilene kadar hapis cezasına çarptırılacak ve sınır dışı edilene kadar alıkonulacak.

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FRİEDRİCH MERZ’İN HEDEFİ NE?

Merz’in amacı, Almanya’da yasa dışı göçü sona erdirerek, güvenli sınırlar ve toplumda düzeni sağlamaktır. Merz, bu beş adımı derhal uygulamayı ve uygulamak için gerekli tüm yasal düzenlemeleri yapmayı planlıyor. Eleştiriler, bu adımların insan hakları ihlalleri oluşturabileceği ve Avrupa'da Almanya’nın olumsuz bir şekilde tanınmasına yol açabileceği yönünde.

Bu öneriler, Almanya'nın geleceği hakkında büyük bir kararın arifesine işaret ediyor. Toplumda, farklı siyasi görüşlerden gelen insanlar arasında büyük bir tartışma yaratmakla birlikte, bu tartışma, Almanya’nın göçmen politikalarını yeniden şekillendirebilir.

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