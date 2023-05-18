Seçim bitince demir alan TGC Anadolu ikinci tur öncesi geri döndü. Hani tatbikata gidecekti

Seçim sürecinde iktidar tarafından sık sık gündeme getirilen ve İstanbul ve İzmir’de sergilenen TCG Anadolu'nun seçimin hemen ertesi günü planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığı açıklanmıştı. TGC Anadolu ikinci tur öncesi ani bir kararla İstanbul’a geri dönerek yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.