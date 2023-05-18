Seçim bitince demir alan TGC Anadolu ikinci tur öncesi geri döndü. Hani tatbikata gidecekti

Seçim sürecinde iktidar tarafından sık sık gündeme getirilen ve İstanbul ve İzmir’de sergilenen TCG Anadolu'nun seçimin hemen ertesi günü planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığı açıklanmıştı. TGC Anadolu ikinci tur öncesi ani bir kararla İstanbul’a geri dönerek yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

Seçim bitince demir alan TGC Anadolu ikinci tur öncesi geri döndü. Hani tatbikata gidecekti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14 Mayıs seçimlerinin hemen ertesinde Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını bildirmişti.

SEÇİM BİTTİ DEMİR ALDI

TGC Anadolu gemisi seçim sürecinde İHA ve SİHA’larla birlikte sık sık iktidarın kampanya argümanlarından biri olarak kullanılmış, İstanbul ve İzmir’de sergilenmişti…

İKİNCİ TUR ÖNCESİ İSTANBUL’A GERİ DÖNDÜ

Tatbikata katılacağı açıklanan ve İzmir’den ayrılan TGC Anadolu ikinci tur öncesi ani bir kararla İstanbul’a geri dönerek yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

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