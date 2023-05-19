Traktörü haczedilen çiftçi oy kullanırken muhalefete bela okudu

Tarimdanhaber.com’un haberine göre, uygulanan kanunsuz faizden dolayı çiftçilerin borçları 2018-2020 yıllarında katlanarak artarken, 2021 yılında da borçlarını ödemedikleri için çiftçilerin traktörleri, tarım arazileri ve ahırlarındaki hayvanları Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından haczedilmişti.



O dönem kendilerine yapılan haksızlığı dile getirmek için birçok defa Ankara’ya gelmek zorunda kalan çiftçilerin mağduriyetleri uzun bir dönem görmezlikten gelinerek, traktörleri haczedilen çiftçiler sahipsiz bırakılmıştı.



BELAYI MUHALEFETE OKUDU, "TORUNLARIMIN GELECEĞİ İÇİN" DEDİ!

Çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin sözcülüğünü yapan Ömer Sarı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ömer Sarı'nın yayınladığı görüntülerde muhalefet parti genel başkanlarına bela okuması dikkat çekti.



Sarı paylaştığı videoda, "Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Allah belanızı versin. Torunlarımın geleceği için." diyerek Erdoğan'a oy verdi.



YOLSUZLUKLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Çiftçilerin traktörlerinin haczedildiği dönemde Tarım Kredi Kooperatiflerinde hukuksuz genel müdürün birçok yolsuzluk yaptığı ortaya çıkarken, bu yolsuzlukların üstü de örtülmüştü. Ömer Sarı'nın üstü örtülen yolsuzluklar ve traktörleri haczettirenlerle ilgili bir eleştiri yapmazken, muhalefet parti genel başkanlarına bela okuması manidar bulundu.