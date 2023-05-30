Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yarışı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Erdoğan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak yemin törenin ardından Kabine’ye el atacağı biliniyor. Bazı bakanlar ile yola devam etmesi beklenen Erdoğan’ın özellikle ekonomi, sağlık ve içişleri bakanlıklarında değişiklikler yapması bekleniyor.

Bakanlıklarda yapılacak değişiklikler ise bakanlık kadrolarının yeniden yapılanması demek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alacağı kararlar AKP kadrolarında merakla bekleniyor.

Değişim öngörülen bakanlıklarda çalışan en üst bürokrattan çaycısına kadar Resmi Gazete’de yer alacak kararları bekliyor.

SÜLEYMAN SOYLU'YA GÖREV YOK

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de yemin ettikten sonra “bakanlık görevine devam edeceği” konuşuluyordu. Ancak bugünlerde Soylu ile ilgili başka bir iddia da gündemde.

Soylu’nun, yeniden İçişleri Bakanı olmayacağı, bunun yerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevine getirileceği ileri sürülüyor. Kulislerde TBMM Başkanlığı için Fuat Oktay’ın olmasına kesin gözüyle bakıldığı” ifade ediliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni kabinede “sürpriz isimlerin de yer alacağının” altı çiziliyor. Bu isimlerden birinin de daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın olduğu ifade ediliyor.

AKP’de, Karadeniz’de doğalgaz keşfi için yürütülen çalışmaların “ön ayağının Albayrak’ın bakan olduğu dönemde başlatıldığına” dikkat çekiliyor. Bir diğer sürpriz ismin de Hulusi Akar olduğu ifade ediliyor. AKP’den Kayseri milletvekili seçilen Akar’ın yeniden “milli savunma bakanı” olacağı kaydediliyor. Görevine devam etmesi beklenen bir diğer bakanın ise Mevlüt Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor.

SAĞLIK’TA KOCA DÖNEMİ BİTİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “yeniden bakan olmak istemediği” belirtililiyor. Kulislerde, Acıbaden Sağlık Grubu başkanı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, iş insanı Mehmet Ali Aydınlar’ın yeni sağlık bakanı olacağı kaydediliyor. AKP içinde, Erdoğan’ın “A Takımı’nda yer alan bazı isimlerin adı da bakanlık için geçiyor.” Bu isimlerden biri olan AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in adı kulislerde “adalet bakanı” olarak geçmişti. Ancak Erdoğan’ın Şahin’i, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başına getirmek istediği kaydediliyor.

Adalet için 4 isim Adalet Bakanlığı için de AKP’de pek çok isim gündemde. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un şimdi Erdoğan tarafından “Adalet Bakanı olarak görevlendirileceği” kaydediliyor. Ancak eski grup başkanvekileri Bülent Turan, Yılmaz Tunç ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da adı “Adalet Bakanlığı” için geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ise görevine devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.