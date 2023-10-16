Seçim öncesi bir ilde daha petrol bulundu. Petrolün bulunduğu şehir şaşırttı

Sabah Gazetesinin geçtiği habere göre, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya Kumluca'daki Alakır-2 tespit kuyusu için sondaj çalışmaları başladı. Kuyuda 950 metre derinliğe kadar inilerek petrol rezerv varlığı ve miktarı tespit edilecek.

14 bin metrekarelik alanda 32 milyon lira yatırımla yapılacak çalışmalar sonunda yeni haberlerin verilmesi bekleniyor. TPAO'nun Antalya Demre'de de petrol araması yapması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz şubatta Resmi gazetede yayımlanan petrol arama ruhsatıyla ilgili kararda yeni arama yapılacak 15 sahadan biri de Antalya olarak belirtilmişti.

Karardaki diğer 8 il ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş olarak sıralanmıştı.