Seçim öncesi son ihaleler yangından mal kaçırır gibi dağıtıldı. Tosyalı'ya Varlık Fonu'ndaki BOTAŞ'ın ihalesi verildi

Türkiye'nin en kritik seçimlerine sayılı günler kalmışken bile kamunun devasa ihaleleri yandaşlara verilmeye devam ediyor.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 19 Nisan tarihinde “Konyaray Güzergahında İlave Hat Yapılması Altyapı, Üstyapı, Sanat Yapıları ile Altgeçit Uzatılması ve Elektrifikasyon Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhale 1 milyar 824 milyon TL’ye Taşyapı İnşaat Taahhüt Şirketi’ne verildi.

Milyar liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır ‘‘adrese teslim ihale’’ olarak yorumlanıyor.

Emrullah Turanlı

ESKİ ORTAĞI FETÖ’CÜ DEDİ

Milyarlık ihaleyi alan şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17-25 Aralık operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek, ‘‘Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.

Emrullah Turanlı’nın eski ortağı Mustafa Ezici, Turanlı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Turanlı’nın FETÖ’cü olduğunu ve örgütün paralarını yönettiğini iddia eden Ezici şunları söylemişti: ‘‘Emrullah Turanlı 17-25 Aralık’ta serbest bırakıldıktan sonraki günü Çankaya Köşkü’ne gidip Cumhurbaşkanımızla görüşüp mağduriyetini anlatmıştır. Şüpheli mağdur falan değil, FETÖ’nün kriptosu olduğunu ve parasını yönettiğini düşünmekteyim.’’ Turanlı’nın şirketi, kamudan 2011 ile 2023 yılları arasında 16,6 milyar TL değerinde 27 ayrı ihale aldı.

Fuat Tosyalı

BORU İHALESİ TOSYALI’YA

Seçim öncesi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi de (BOTAŞ) tartışmalı bir ihaleye imza attı. 27 Şubat tarihinde sözleşme imzalanan “çelik boru” ihalesini 1 milyar 59 milyon TL teklif veren Tosçelik Spıral Boru Üretim ile Erciyas Çelik Boru şirketlerinin kurduğu iş ortaklığı aldı.

İhale alan şirketlerden biri olan Tosçelik Spıral Boru’nun sahibi ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı. Aynı zamandan 2018 yılından beri Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulu üyesi olan Tosyalı, aynı zamanda AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’nın da ağabeyi.

Ayrıca Tosyalı Holding, geçen yaz Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait BMC’nin 50,1’lik hissesini satın aldı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti. Yani bu satışla beraber uzun bir süre gündem olan tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding oldu.