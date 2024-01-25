Seçim öncesi ve sonrası adaylar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Uygur kardeşlerden sosyal medyayı yıkan video

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partiler çalışmalarına devam ediyor. Partiler tek tek adaylarını açıklıyor. Seçim öncesi Belediye Başkan adaylarının kentle ilgili çalışmalarını hızlandırması hep dikkat çekmiştir.

Belediye Başkan adaylarının bir yerel seçim öncesi bir seçim sonrası halleri vardır. Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur’dan bomba bir video geldi.

Uygur kardeşler seçim öncesi ve seçim sonrası durumu gözler önüne bir kez daha serdi. Çektikleri video seçim gerçeğini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi.

Videoda seçim öncesi Uygur kardeşlerin (Belediye başkan adaylarının) esnafları gezdiği, hal hatır sordu ve selamlaştığı görülüyor.

Uygur kardeşlerin videoda seçim sonrasında ise halkla konuşmadığı, esnafa selam vermediği, hatta onları itelediği yer alıyor.

VERİLEN VAATLER UNUTULUYOR

Seçim geçtikten sonra başkanlar oy veren, vermeyen vatandaşı unutuyor. Dertli esnaf, vatandaş bir başına bırakılıyor. Onlarca verilen vaatler yerine getirilmiyor.

UYGUR KARDEŞLER KİMDİR?

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşler usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur’un oğullarıdır.Behzat Uygur evli ve 2 çocuk babasıdır. Tiyatro çalışmaları yapmaktadır. Behzat Uydur Adana’da 1963 yılında doğmuştur.Ayrıca Behzat Uygur, Galatasaray'ın altyapısında bir süre futbol oynamıştır.

Süheyl Uygur ise tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 1958 yılında Samsun’da doğmuştur. 1995'te ise dansçı Burçin Orhon ile evlenmiştir. Kardeşi Behzat gibi ünlü bir tiyatrocu ve oyuncudur.