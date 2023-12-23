Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir diye sordular. Verilen ilk cevap Belediye seçimlerinin sonucunu şimdiden açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir diye sordular. Verilen ilk cevap Belediye seçimlerinin sonucunu şimdiden açıkladı
Kayseri’de yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir diye soruldu. Vatandaşların birbirinden üzücü cevaplarının yanı sıra videonun başındaki bir vatandaşın verdiği cevap, yerel seçim sonuçlarında kimin kazanacağını belli edecek cinsten oldu.

Son yılların en popüler videoları listesinde sık sık yerini alan sokak röportajları hem gündemdeki konuların vatandaşın gözünden yansımasını hem de vatandaşların hem eğitim hem de ekonomik seviyelerinin ölçüldüğü alan haline geldi.

Kayseri’de ‘İhbar Et’ isimli bir YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajı izleyenleri hayrete düşürürken insanlara verilen eğitimin ne düzeyde olduğunu da gün yüzüne çıkarttı.

Muhabirin sorduğu ‘Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir?’ adlı soruya çoğu vatandaş yanlış cevap verirken bir vatandaşın verdiği ‘Diriliş Ertuğrul’ cevabı ağızları açık bıraktı.

Verilen cevapların ardından yapılan yorum arasında, “İlk cevaba göre Belediye seçimlerinin kesinleşmiş sonucu şimdiden açıklandı” yorumu ise birçok kişinin düşüncesini betimler nitelikte oldu.

Son Haberler
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı Gündem
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi Gündem
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek Spor
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi Gündem
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu Gündem
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu
TCMB'den reeskont faiz kararı Ekonomi
TCMB'den reeskont faiz kararı
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay Gündem
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay