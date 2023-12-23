Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir diye sordular. Verilen ilk cevap Belediye seçimlerinin sonucunu şimdiden açıkladı

Son yılların en popüler videoları listesinde sık sık yerini alan sokak röportajları hem gündemdeki konuların vatandaşın gözünden yansımasını hem de vatandaşların hem eğitim hem de ekonomik seviyelerinin ölçüldüğü alan haline geldi.

Kayseri’de ‘İhbar Et’ isimli bir YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajı izleyenleri hayrete düşürürken insanlara verilen eğitimin ne düzeyde olduğunu da gün yüzüne çıkarttı.

Muhabirin sorduğu ‘Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir?’ adlı soruya çoğu vatandaş yanlış cevap verirken bir vatandaşın verdiği ‘Diriliş Ertuğrul’ cevabı ağızları açık bıraktı.

Verilen cevapların ardından yapılan yorum arasında, “İlk cevaba göre Belediye seçimlerinin kesinleşmiş sonucu şimdiden açıklandı” yorumu ise birçok kişinin düşüncesini betimler nitelikte oldu.