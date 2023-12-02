Erdoğan’ı taklit eden fenomenin yerel seçim videosu kırdı geçirdi

Sinop’ta 2020 yılında Abdullah Kaya adlı vatandaşın polislerle arasındaki diyalog gündem olmuştu.

Trafik kontrolüne takılan ve ceza yiyen sürücü "Benim Amcam Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya" diyerek polisleri tehdit etmişti.

Trajikomik video sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

ERDOĞAN TAKLİDİ

Sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini yapmasıyla ünlenmişti.

Nahya’nın son paylaşımı gündeme oturdu. Nahya, Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya’nın yeğeni Abdullah Kaya olarak ünlenen videoyu taklit eden “Erdoğan” skeci yaptı.

Videoyu izleyenler gülmekten kendini alamadı.

Abdullah Kaya, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şu sözleriyle dikkat çekiyor.

"Öyle birdünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya, burası Boyabat. Sen Vezirköprü'ye gel de kontrol yaptırırlar sana. Pown pown nerden geldiğini anlayamazsın kontrolün. Burası Boyabat, ferah değil mi? Çek çek duba yok bir... yok. Ben gidiyorum yolumdayım arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek plakamı da çek çek bunu da çeksene komutan.

Çek bunu da çek, 156 jandarma bakacağız komutan bakacağız sonuca. O cezaları nasıl kendiniz alıyorsunuz. Boyabat'a gelip size belgeleri ….... bakacaz. Bendeki ... siz göreceksiniz yarın. Torosla geldim diye siz beni cıvata sandınız herhalde. Benim amcam Vezirköprü ilçe başkanı Turan Kaya bakacaz. Kimin .... daha büyükmüş? Jandarmanın mı, Turan Kaya'nın mı? Yazın cezayı 50 milyar yaz bana, kalemin kağıdın düşüyor al şunu al"

MUHAMMED NAHYA'NIN YEREL SEÇİM VİDEOSU

Hayır Hayır kesinlikle kazanıyoruz. Öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun yaa.

Ankara İstanbul aldınız altınız cennet tabi. Bir anket yok bir seçim yok ben 21 yıl İktidarda gidiyorum arkadaş gelmiş kendi kafasına göre kazanıyoruz diyor çek çek bunu da çek 52- 48 cumhurbaşkanlığı sonuçları yerel seçimleri kimi alıyor göreceksiniz.

Ben Hasan'la geldim diye sizi beni cıvata sandınız ha benim ortağım Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lideri Devlet Bahçeli. Kim daha çok oy oluyor göreceğiz yaz yaz yaz Hasan biz nasıl giderim taksiyle mi. ‘Taksiyle zor olur başkanım’.

Bakacağız ona da bakacağız…