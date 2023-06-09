Seçim sonrasının en bomba karikatürü geldi. CHP'liler Whatsapp gruplarında paylaşıyor

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, "Adalet Yürüyüşü" ile CHP'lilerin tam desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasında tepkilerin odağı haline gelmesini böyle çizdi.
Seçim sonuçlarından sonra CHP içerisinden çok sayıda isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU'NU SIRTINDAN BIÇAKLAMAYA HAZIR
Usta karikatürist Emre Ulaş, Kılıçdaroğlu'nun arkasında yürüyenleri, gizledikleri bıçaklarıyla genel başkanı sırtından vurmaya hazır şekilde çizdi.
İşte o karikatür: