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TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: Seçim yaklaştıkça işsizliği düşürüyor

Son dakika haberi: Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:04
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Seçim yaklaştıkça işsizliği düşürüyor: TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: Seçim yaklaştıkça işsizliği düşürüyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53
İşgücü 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.



GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 18
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 19,8
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak yüzde 19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.

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ismail
10.10.2022 11:23
Tüik in görevi ne Türkiyede her şeyi güllük gülistanlık göstermek, Enflasyon iniyor, İşsizlik iniyor, Faiz iniyor daha ne olsun ama bu TÜİK e göre sahi gerçekler böyle mi bunun için Sansürü getiriyorlar  
 
ayıp
10.10.2022 11:01
türk vatandaşının yerine, bedavaya çalışan suriyeli ve afganları sayıp işsizlik azaldı diyorlar! yazıklar olsun sizlere!  
 
10.10.2022 10:24
3 defa verilen işi beğenmeyenler, yanlış hatırlamıyorsam son altı ayda iş-kur'a başvurmayanlar işsiz sayılmıyor. Ümidini kesenler arttıkça ters orantılı olarak işsizlik düşüyor diyebili miyiz.  
 
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