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Flaş.. Flaş… TÜİK'in ENAG’a açtığı davada karar açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ‘itibarını zedelediği’ gerekçesiyle Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında açtığı dava reddedildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:26
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Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in ENAG’a açtığı davada karar açıklandı

Flaş.. Flaş… TÜİK'in ENAG’a açtığı davada karar açıklandı
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TÜİK, ENAG’ın yayınladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarının zedelendiği gerekçesiyle dava açmıştı. Davanın ilk duruşması Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

"ENAG ÜLKE YARARI İÇİN ÇALIŞIYOR"

Cumhuriyet'in haberine göre, duruşmaya TÜİK adına Avukat Demet Filoğlu ile ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy katıldı. Duruşmada konuşan Prof. Ulusoy, “ENAG’ın ülke yararı için çalıştığını, açıkladığı verilerin bilimsel olduğunu” söyledi.

TÜİK ile rekabet içinde olmadıklarını vurgulayan Ulusoy, “ENAG, günlük olarak enflasyonu ölçüyor, TÜİK ise ayda üç kez piyasa araştırması ile hesap yapıyor. Aradaki fark bundan kaynaklanmış olabilir. Esasında ENAG bir kamu malı niteliği ile toplumsal faydayı yukarılara taşımış ve 20 yılda ilk kez asgari ücrete ara zam yapılmıştır. Bu zammın bir nedeni de ENAG’ın yaptığı hesaplamalardır” dedi.

TÜİK'in avukatı Filoğlu ise iddianamede istemlerimizin dışında ek bir şey söylemeyeceklerini aktardı.

DAVA REDDEDİLDİ

Duruşma hakimi, TÜİK’in açmak istediği davanın reddine karar vererek duruşmayı bitirdi.

Cumhuriyet yazarı ve ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, davanın reddedildiğini ve ENAG'ın susuturulamadığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. ENAG Başkanı Veysel Ulusoy, konuya ilişkin mahkemenin verdiği kararı mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ulusoy yaptığı açıklamada “TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi” ifadelerini kullandı.

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oğuz
3.11.2022 16:55
kim doğru söylüyormuş mahkeme kararıyla tesbit edilmiştir.tüike asla inanmıyorum.asla.  
 
Yani Veriler Doğru
3.11.2022 16:40
Bu sonuca göre TUİK yanlış ENAG doğru bilgi veriyor olmuyor mu? Peki niye kimse istifa etmiyor? TUİK yanlış bilgi verdiği için, RTE de enflasyonu artırdığı, ülkeyi, ekonomiyi yönetemediği için istifa  
 
Tozanlı
3.11.2022 16:39
Vicdan sahibi,çok eğitimli,vicdan sahibi,gazeteci olsun,savcı olsun, memurolsun,bakan olsun. En önemlisı çalışanın hakkı ve kul hakkı olsun Tuik 2011 den itibaren emekli ve işcinin hakkını yemekte ve  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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