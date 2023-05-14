Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener seçim yasaklarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?

Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin Türkiye genelinde bugün tamamlanmasının ardından seçim yasaklarının ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Ahmet Yener seçim yasaklarına ilişkin konuştu. Peki, seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?

SEÇİM YASAĞI KALKTI MI?

Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Ahmet Yener sandıklarının kapanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı seçim yasağının kalktığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18:30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

YSK Başkanı Yener, saat 17:33 itibarıyla tüm yurtta oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.

YSK Başkanı, seçim sonuçlarına ilişkin farklı kaynaklardan akış olacağını ancak YSK'nin geçici sonuçlarının açıklanmasının beklenmesini tavsiye ettiğini belirtti.

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