Seçim yasakları başladı! Yasaklar neleri kapsıyor?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için geri sayım başladı. Seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağı ve yasakların neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.



Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.



Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.



Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.



Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLADI

Propaganda yasağı, bugün (27 Mayıs) saat 18.00'de başladı. Yasak 24 saat devam edecek.

28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.



Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.



Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.