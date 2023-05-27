Seçim yasakları başladı! Yasaklar neleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesinde en çok araştırılan konu seçim yasakları oldu. İşte o yasaklar...

Seçim yasakları başladı! Yasaklar neleri kapsıyor?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için geri sayım başladı. Seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağı ve yasakların neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Seçim yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

PROPAGANDA YASAĞI 27 MAYIS'TA BAŞLADI

Propaganda yasağı, bugün (27 Mayıs) saat 18.00'de başladı. Yasak 24 saat devam edecek.

28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlgili Haberler
Ümit Özdağ duyurdu: Kanal İstanbul projesi iptal edildi
Türkiye günlerdir bu adamı konuşuyor: Türkiye'de sadece 147 bin mülteci var
Tek imzayla İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Erdoğan: 21 senedir bu ülkenin kadınları hep kazandı
Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Son Haberler
Rusya'dan, Almanya’ya 'diplomat' misillemesi Dünya
Rusya'dan, Almanya’ya 'diplomat' misillemesi
Anadolu Efes yüzledi. Seride öne geçti Spor
Anadolu Efes yüzledi. Seride öne geçti
Ali Babacan: Fark sadece 2 buçuk milyon. 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da Siyaset
Ali Babacan: Fark sadece 2 buçuk milyon. 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da
Bursa'da Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü Yaşam
Bursa'da Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü
Beş yıl önce ölen vatandaşa seçmen kağıdı düzenlendi. CHP’li İlgezdi ‘Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır’ Siyaset
Beş yıl önce ölen vatandaşa seçmen kağıdı düzenlendi. CHP’li İlgezdi ‘Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır’
Genç öğretmen, otomobiline sıkışan yavru kediyi sahiplendi Yaşam
Genç öğretmen, otomobiline sıkışan yavru kediyi sahiplendi