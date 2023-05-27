Ümit Özdağ duyurdu: Kanal İstanbul projesi iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna saatler kala Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan olay yaratacak paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak canlı yayınına katıldı. Yayında kentsel dönüşüm hakkındaki soruya yanıt veren Erdoğan, Kanal İstanbul projesini hatırlattı.

Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili açıklamasında, Kanal İstanbul’un muhalefet tarafından engellendiğini söylerken Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun sonucuna işaret etti. Erdoğan, “Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” dedi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ İPTAL EDİLDİ"

Ümit Özdağ, Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. Özdağ'ın, çevreye vereceği zarar ve ekonomik yükü ile tartışılan Kanal İstanbul projesi hakkındaki paylaşımı şu şekilde:

"Kanal İstanbul projesi iptal edildi. Yeni proje 13 milyon sığınmacı ve kaçak gidiyor."