Türkiye günlerdir bu adamı konuşuyor: Türkiye'de sadece 147 bin mülteci var

Oğuzhan Uğur'un Kılıçdaroğlu'nu konuk aldığı programda soru soran gencin söyledikleri sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Türkiye günlerdir bu adamı konuşuyor: Türkiye'de sadece 147 bin mülteci var

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı, “Mevzular Açık Mikrofon” adlı program ilginç sorular, Kılıçdaroğlu'nun yanıtları, izlenme rekoru ve ilçe seçim kurulu yasağı derken gündemdeki yerini koruyor.

Oğuzhan Uğur’un Babala TV isimli Youtube kanalında yayınlanan programda AKP'li olduğunu söyleyen bir gencin mültecilerle ilgili sorusu öncesinde söyledikleri tekrar tekrar paylaşılmaya devam ediyor.

AKP'li genç Kılıçdaroğlu'na "Türkiye'de sadece 147 bin mülteci var, o da şartlı Ukraynalılar" dedi.

Oğuzhan Uğur'un program öncesinde açıkladığı konuk verilerinin aksine "Biz burada Ak Parti'li olarak azınlığız" deyince salondan alkışlarla tepki alan genç şunları söyledi:

"Türkiye'de mülteci dediğimiz zaman milyonlar konuşuluyor ancak Türkiye'de şu an 147 bin mülteci var, o da şartlı Ukraynalılar."

KILIÇDAROĞLU'NUN MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Türkiye için büyük bir sorun haline gelen mülteci akını, cumhurbaşkanı adayları ve diğer siyasiler tarafından sıkılıkla dile getirilirken cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da mültecileri ülkelerine göndermeyi vaat etmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise mülteci sorunu üzerinden Erdoğan'a yüklenerek şunları söyledi:

"Erdoğan, sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Sen bu ülkeye 10 milyon mülteci getirdin. Sen ülkenin vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta."

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