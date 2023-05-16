Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi olmayan sonuçlarına göre ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek. Peki, seçimde ikinci tur oy pusulaları nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların kullanacağı oy pusulası ortaya çıktı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, “Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

İKİNCİ TUR NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu kapsamda, 14 Mayıs seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamamasıyla birlikte ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu YSK 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin oy pusulaları yayınlandı.