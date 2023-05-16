ABD basını: Erdoğan, elindeki avantaja rağmen mutlak zafer kazanamadı

ABD basını, AGİT gözlemcilerinin 14 Mayıs seçimlerindeki gözlemleri doğrultusunda ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimini yorumladı.

ABD basını: Erdoğan, elindeki avantaja rağmen mutlak zafer kazanamadı

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenen seçimlere ilişkin bir başyazı yayınladı.

Editoryal kurulun kaleme aldığı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘her türlü avantaja rağmen mutlak zafer kazanamadığı’ değerlendirmesi yer aldı.

"DEĞİŞİM İSTEĞİ ORTAYA KOYULDU"

Seçmenin ‘değişim isteğini ortaya koyduğu’ belirtilen yazıda ikinci tura işaret edildi ve Erdoğan'ın kurumlar üzerindeki otoriter kontrolü sayesinde kazanabileceği ifade edildi. Erdoğan’ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yok ettiğini yazan WSJ, bunun sonucunda ortaya çıkan enflasyonun memnuniyetsizliği artırdığını belirtti.

"ERDOĞAN EŞİTSİZ BİR AVANTAJA SAHİP"

Seçimi takip eden AGİT gözlemcilerinin, Erdoğan'ın eşitsiz bir avantaja sahip olduğunu ve ifade özgürlüklerinin baskı altında tutulduğunu vurguladığını aktaran WSJ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve HDP’nin de bu süreçte hedef alındığını kaydetti. Medyanın da iktidarın kontrolünde olduğunu yazan editoryal kurul, “Kılıçdaroğlu, mesajlarını iletmek için YouTube'a ve sosyal medyaya güvenmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN YARISINI HÜSRANA UĞRATACAK"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, bütün bu avantajların Erdoğan’ın zaferinin önünü açabileceğini belirten WSJ’deki analiz şöyle sonlandırıldı: “Ancak bu sonuç ülkenin yarısını, iktidardan vazgeçmeyi reddeden diktatörün yönetimi karşısında hüsrana uğratacak.”

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