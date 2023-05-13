Seçime 1 gün kala o iki ismin hesaplarına erişim engeli

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye yarın seçime gidiyor. Seçime sayılı saatler kala Twitter’den Türkiye kararı gelmişti. Twitter’da bazı içeriklerin Türkiye’de erişimine engel getirildi.

Twitter’dan yapılan açıklamada Twitter’ın Türkiye’de açık kalmasını sağlamak amacıyla söz konusu içeriklere engelleme getirildiği ifade edildi.

“TÜRKİYE’DE BAZI İÇERİKLERİN ERİŞİMİNE ENGELLEME GETİRDİK”

Yapılan açıklamada, “Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye’de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik. Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

O İKİM İSMİN HESAPLARINA ENGEL

Twitter’in engel açıklamasını ardından Antalya Havalimanı ihalesine yolsuzluk yapıldığı iddialarını gündeme getiren ve iktidarla ilgili ifşalarda bulunan Ali Yeşildağ’ın içeriklerini paylaşan Cevheri Güven ile yine iktidar aleyhine ifşalarda bulunan Muhammed Yakut’un hesaplarına Türkiye’de erişim engeli getirildiği öğrenildi.

İşte engellenen hesaplar: