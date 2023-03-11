Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağının kesinleşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu da seçimlere katılmaya hak kazanan partilerin sayısını açıkladı. Peki, seçimlere hangi partiler katılacak? Seçimlere katılacak partilerin listesi açıklandı mı?



YSK SEÇİME KATILACAK PARTİLERİ AÇIKLADI MI?

YSK bugün 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını söyledi.

YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.' denildi.



SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK?



İşte 2023 seçimlerine katılacak 36 partinin listesi:

1) Adalet Birlik Partisi 2) Adalet Partisi,

3) Adalet ve Kalkınma Partisi,

4) Anavatan Partisi,

5) Bağımsız Türkiye Partisi,

6) Büyük Birlik Partisi,

7) Büyük Türkiye Partisi

8) Cumhuriyet Halk Partisi,

9) Demokrasi ve Atılım Partisi,

10) Demokratik Sol Parti,

11) Demokrat Parti,

12) Emek Partisi,

13) Gelecek Partisi,

14) Genç Parti,

15) Güç Birliği Partisi,

16) Hak ve Özgürlükler Partisi,

17) Halkın Kurtuluş Partisi,

18) Halkların Demokratik Partisi,

19) Hür Dava Partisi,

20) İyi Parti,

21) Memleket Partisi,

22) Millet Partisi,

23) Milliyetçi Hareket Partisi,

24) Milli Yol Partisi,

25) Saadet Partisi,

26) Sol Parti,

27) Türkiye Değişim Partisi,

28) Türkiye İşçi Partisi,

29) Türkiye Komünist Hareketi,

30) Türkiye Komünist Partisi,

31) Vatan Partisi,

32) Yeniden Refah Partisi, 33) Yenilik Partisi,

34) Yeni Türkiye Partisi,

35) Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi,

36) Zafer Partisi