12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • YSK kararı Resmi Gazete’de: Seçim yasakları açıklandı

YSK kararı Resmi Gazete’de: Seçim yasakları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak yasakları açıkladı. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. Alkol satışı yapılamayacak. Eğlence mekanları kapalı olacak.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 04:32
Takip Et

YSK kararı Resmi Gazete’de: Seçim yasakları açıklandı

YSK kararı Resmi Gazete’de: Seçim yasakları açıklandı
+
Aa
-

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına ilişkin kararı Resim Gazete'de yayımlandı.

AA'nın aktardığına göre; yayın organları seçim günü saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak.

YAYIN YASAĞI SAAT 21.00'DEN SONRA KALKACAK

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında kimse silah taşıyamayacak.

EĞLENCE YERLERİ KAPALI OLACAK

14 Mayıs günü alkollü içki satılamayacak. İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresi boyunca kapalı kalacak. Bunun yanısıra eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi umumi eğlence yerleri da seçim günü kapalı olacak.

14 Mayıs günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
1
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
2
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Saniyede 25 km hızla Dünya'ya doğru geliyor. NASA tarih vererek uyardı
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
3
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
4
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Microsoft Word'e 40 yıldır beklenen özellik geliyor. Kullanıcılar çok sevinecek
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
5
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
6
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden mahkemelik oldu. 4 yıl önce boşanmışlardı
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
7
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Seçime girme yeterliğine sahip partilere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de
﻿Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: Konuşmamız gereken önemli bir konu var
﻿Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: Konuşmamız gereken önemli bir konu var
﻿Lenin'in mozolesine zorla girmeye çalıştı: Konuşmamız gereken önemli bir konu var
﻿Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu
﻿Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu
﻿Boşandığı eşi ve erkek arkadaşını bacaklarından vurdu
﻿Konya'da tarla yangını: 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası kül oldu
﻿Konya'da tarla yangını: 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası kül oldu
﻿Konya'da tarla yangını: 2 bin fiğ ve 800 ton yonca balyası kül oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.