Seçimlere saatler kala Bahçeli bu mesajı paylaştı: Sahte demokratlar, ahlaksızlar, teröristler, ekonomik tetikçiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta’nın ardından Burdur’da miting düzenledi. Bahçeli'nin miting konuşmasında Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleri dikkat çekti.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“KASET KUMPASLARI, SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ”

Türk milletini korkutacak, korkuyla sindirecek, korkudan korkuya sürükleyecek herhangi bir muhasım güç, dünya üzerinde ne görülmüş ne de duyulmuştur. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. İftiralar, milletimizi yıldıramaz. Kaset kumpasları, sosyal medya teröristleri, küresel komplolar, Türkiye’nin önünü kesemez. 14 Mayıs’ta, sağlam irade ile doğru kararı tescilleyip Türk ve Türkiye yüzyılının ilk adımını atacağız.

“FİTNECİLER, ŞEYTANİ PLANLAR KAYBEDECEK”

14 Mayıs 2023 Pazar günü milletimiz, temiz oylarını sandıkta kullanacak ve hükmünü verecektir. Yarın fitneciler kaybedecektir, kötüler kaybedecektir, şeytani planlar kaybedecektir, sahte demokratlar kaybedecektir, sipariş anketler kaybedecektir, ahlaksızlar kaybedecektir, teröristler kaybedecektir, ekonomik tetikçiler kaybedecektir, küresel komplolar kaybedecektir, karanlık senaristler kaybedecektir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sayısı günbegün değişen sözde yardımcıları, zillet partilerinin tamamı Allah’ın izniyle kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır.

"ZİLLET İTTİFAKI SIRTINI ZALİMLERE, SIRTLANLARA, AKBABALARA DAYAMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu, sabah başka, akşam başkadır. Ankara’da başka, Van ve Ağrı’da bambaşkadır. Zillet ittifakını oluşturan partilerin başkanları da aynısıdır. Bu ittifak, abesle direnişini, gayri milli, gayri ahlaki ve gayri meşru tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Yalan deseniz bunlardadır. Yıkım deseniz bunlardadır; bunların ortak amacıdır. Ne esef verici bir durumdur ki ülkesine sırt dönmüş, milletine yüz çevirmiş, milli meselelerle ihtilafa düşmüş iki yüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır.

Kılıçdaroğlu’na hakim olan siyasi akıl, rehinli ve hacizlidir. Bu şahsın irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş, teröristtir. Ortağın HDP, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala; Soros’çudur, casustur, şaibelidir, suçludur. Bir teröristi, her taşın altından çıkan bir Sorosçu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara dayamıştır.

“ERDOĞAN’IN GİTMESİ GEREKTİĞİNİ YAZANLAR ALÇAKTIR”

Cumhur İttifakı’yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden Amerika Birleşik Devletleri rahatsızdır, Avrupa Birliği rahatsızdır, Londra tefecileri rahatsızdır, terör örgütleri rahatsızdır, Soros uşakları rahatsızdır, Pensilvanya uyduları rahatsızdır, emperyalizmin kuklaları rahatsızdır, küresel çeteler rahatsızdır, küresel medya rahatsızdır, şerefini bedelsiz reddetmiş nifak yuvaları hepten rahatsızdır. Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi gerektiğini yazanlar alçaktır.