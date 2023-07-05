Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? Zirvede sürpriz isim

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, Mayıs 2023 seçimlerinden sonra siyasilerin popülaritesi nasıl değişti?

Seçimlerin ardından en beğenilen siyasetçi kim? Zirvede sürpriz isim

Türkiye'nin Nabzı Haziran ayı araştırması, 26 bölgede 28 ilde 8 -10 Haziran 2023 tarihleri arasında 2113 kişi ile gerçekleştirildi.

Araştırma, bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapıldı ve hata payı yüzde 2,09 olarak belirlendi.

Ankete katılanlara en beğendikleri siyasetçiyi soruldu.

İşte ankette çıkan sonuçlar:

1-Mansur Yavaş: Yüzde 51,4

2-Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,8

3-Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46,5

4-Mehmet Şimşek: Yüzde 41,8

5-Devlet Bahçeli: 37,9

6-Kemal Kılıçdaroğlu: 35,1

7-Meral Akşener: 30,7

8-Selahattin Demirtaş: 26,8

9-Bilge Yılmaz: 25,7

10-Ali Babacan: Yüzde 21,7

11-Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18,7

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