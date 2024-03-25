Seda Sayan elinde servet taşıyor. Fiyatı dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
Seda Sayan elinde servet taşıyor. Fiyatı dudak uçuklattı
Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz akşam kocası Çağlar Ökten'le görüntülendi. Sayan'ın yılan derisi çantası görenlerin dikkatini çekti. Çantanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Senelerdir çıktığı konserlerden ve yaptığı televizyon programlarından kazandığı paraları gayrimenkule yatıran Seda Sayan’ın lüks çanta tutkunu olduğu öğrenildi.

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ÖZEL ÜRETİLDİ

Lüks çanta koleksiyonu bulunan Seda Sayan’ın dünyaca ünlü marka Hermes’in kişiye özel olarak yapılan tasarım çantasına verdiği para dudak uçuklattı.

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Ünlü sanatçı, Hermes marka krokodil, yılan derisi çanta için 83 bin dolar yani 2 milyon 665 bin lira ödedi. Sayan, tasarım çantasını sadece özel davetlerde ve tatillerde kullanıyor.

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