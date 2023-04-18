Sedat Peker'in avukatından Muhammed Yakut açıklaması. Bir sürü siyasi ve iş adamının ismini açıklamıştı

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'dan, sosyal medyada çektiği videolarla iktidarın ve iktidara yakın iş insanlarının önemli isimleriyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Muhammed Yakut ile ilgili açıklama geldi.

SEDAT PEKER’İN 25 YILLIK ARKADAŞI

Ersan Barkın, KRT'de katıldığı programda "Muhammed Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şimdi Muhammed Yakut, Sedat Peker'in benim kendisiyle iletişim kurmam sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşabilirim. Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Onu ifade edeyim.

İLETİŞİM HALİNDELER Mİ?

Şunu da söylüyor bu da doğru: Yakut'un evlatlarıyla Sayın Peker'in evlatları, sürgüne gitmeden önce aynı okullarda eğitim alma hakkına sahipti. Ama Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakutla doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret."

ADAM KAÇIRMA SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olan ve akaryakıt sektöründe iş yapan Muhammed Yakut, 2012’de Denizatı Petrokimya şirketinin sahibi Ali Şafak Akmil’i kaçırtarak 400 bin TL’sini aldığı suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.

Yakut, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Milletvekili Mücahit Arslan, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık gibi isimlerle ilgili açıklamalar yapacağını duyurmuştu...