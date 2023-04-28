Son dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur hakkında tahliye kararı!

Son dakika... Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve bir süredir tutuklu bulunan Emre Olur hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı...

Son dakika... Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur hakkında tahliye kararı!

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve bir süredir tutuklu bulunan Emre Olur hakkında tahliye kararı verildiği belirtildi.

EMRE OLUR'A TAHLİYE

Kararı Twitter hesabından duyuran Avukat Ersan Barkın, "Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı.

Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur." ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verilmesinin ardından, Başsavcılığın itirazı üzerine Emre Olur hakkında verilen tahliye kararı kaldırılmış; tahliyesine karar verilen Emre Olur hakkında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.

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