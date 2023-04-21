Muhammed Yakut'un tüm ilişki ağı ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Serdar Akinan açıkladı

Türkiye'nin son günlerde sosyal medyadan yaptığı yayınlarını konuştuğu Muhammed Yakut, "Deliler Delisi" lakabıyla gündem olmuştu.

Youtube’da yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut'un hırsızlıktan, yağmaya; şantaj ve tehditten, dolandırıcılığa kadar 14 ayrı sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Serdar Akinan “Muhammed Yakut Olayı Çözülüyor!” diyerek paylaştığı videoda Muhammed Yakut'un ilişkiler ağını anlattı.

“YAKUT’UN CAN TANRIYAR İLE BAĞLANTISI VAR”

Serdar Akinan, Muhammed Yakut’un ‘batık’ durumdaki, iş adamı ortağını milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen ve mahkeme kararıyla TV kanalı ve bütün malları haczedilen Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar ile bağlantısı olduğunu açıkladı.

Akinan ayrıca Muhammed Yakut’un paylaşımlarında hedef aldığı Metin Güneş isimli işadamının daha önce Yakut tarafından dolandırıldığını belirterek ve yüklü bir para aldığını belirterek bu yüzden aralarının açık olduğunu anlattı.

Muhammed Yakut’ın alacaklısı olanlarla anlaşarak komisyon aldığını ve hedef aldığı insanlara tehditle ve adam kaçırmayla çöktüğünü iddia eden Akinan, Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut’a giderek Metin Güneş isimli işadamını hedef aldığını açıkladı.

Akinan ayrıca çok sağlam kaynaklardan aldığım bilgiye göre diyerek; Muhammed Yakut’un Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir’in 2013’e kadar korumalığını yaptığını ve Kürtlerden oluşan bir ekibiyle beraber bu işadamını koruduğunu ve Özdemir’den para aldığını iddia etti…

İşte Akinan’ın o anlattıkları: