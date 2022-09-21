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Flaş... Flaş... Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur adliyeye sevk edildi

Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Emre Olur, Anadolu Adliye'sine sevk edildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 12:07
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Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur adliyeye sevk edildi

Flaş... Flaş... Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur adliyeye sevk edildi
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Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki 2 gün süren sorgusunun ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Organize suç örgütü davası kapsamında firari olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran’dan kalkan tarifeli uçakla 18 Eylül'de saat 09.15’te İstanbul Havalimanı’na getirilmişti. Tiran’dan sınır dışı edilen Emre Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. 

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Mehmet Remzi Uğur
21.09.2022 13:24
Ümit ederim tutuklanır. Hükümet görevlileri ve yandaşları hakkında dava açmaya cesaret edemeyen savcılar, bu dava üzerinden bir yol bulurlar. Bakalım merdiven nereye gidiyor.  
 
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